    Automovilismo

    Accidente en el Rally Sudamericano deja un fallecido y varios heridos

    Durante una competencia que se llevaba a cabo en Argentina, un auto perdió el control y se fue directo contra el público.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Imágenes sensibles: Accidente en rally provoca la muerte de aficionado

    Un trágico accidente marcó el Rally Sudamericano este domingo luego de que un auto perdiera el control e impactara contra un grupo de aficionados, provocando la muerte de una persona.

    El incidente ocurrió en Mina Clavero, en la provincia de Córdoba, Argentina, durante uno de los tramos del recorrido.

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    De acuerdo con los reportes, un Volkswagen Polo tripulado por los pilotos paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se salió del trazado a alta velocidad y terminó en una zona donde se encontraba el público.

    Como consecuencia del impacto, un espectador de 25 años perdió la vida, mientras que otras personas resultaron lesionadas.

    Tras lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender la competencia en señal de luto y para permitir la atención de los heridos, mientras que las autoridades ya investigan las causas del accidente, sin descartar un error humano o una falla mecánica.

    El rally, que forma parte de una de las competencias más importantes del automovilismo en Sudamérica, quedó marcado por este lamentable hecho que vuelve a poner en debate las medidas de seguridad para los espectadores en este tipo de eventos.

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