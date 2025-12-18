    Automovilismo

    Expiloto de la NASCAR Greg Biffle y su familia pierden la vida en accidente aéreo

    El lamentable accidente se dio por la mañana del jueves en Florida

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Leyenda de la NASCAR pierde la vida en trágico accidente

    El mundo del automovilismo está de luto luego del trágico fallecimiento del ex piloto de la Nascar, Greg Biffle, y de su familia en un accidente aéreo en Florida.

    De acuerdo con los primeros reportes una avioneta, propiedad del expiloto, se estrelló en el aeropuerto regional de Statesville este jueves por la mañana.

    La noticia del fallecimiento de Greg Biffle y de su familia fue confirmada por un amigo del piloto luego de que diera a conocer que se iban a reunir.

    " Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su mujer Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión... porque se dirigían a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados", fueron las palabras del youtuber Garrett Mitchell.

    Dicha información fue confirmada instantes después por las autoridades locales que mencionaron que comenzaran una investigación para determinar las causas del accidente.

    Greg Biffle fue campeón de la NASCAR Busch Series en el 2002, además de ser campeón en la Craftsman Truck Series en el 2000 y tras su gran trayectoria fue nombrado uno los mejores 75 pilotos en el 2023.

    AutomovilismoNASCAR

