Más Deportes Alejo Luengas, el colombiano que quiere conquistar IndyCar e IMSA A sus 23 años, el piloto radicado en Florida llega al automovilismo estadounidense con títulos en Colombia y México.



Por: TUDN Síguenos en Google

Alejo Luengas, piloto colombiano. Imagen Youtube Alejo Luengas

Hay pilotos que esperan que el camino se abra. Y hay pilotos que lo construyen ellos mismos. Alejandro Luengas, conocido como Alejo, pertenece al segundo grupo.

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Con 23 años y base en Florida, el piloto colombiano llega a los Estados Unidos con un historial que habla por sí solo: varios campeonatos de karting en Colombia, participación como representante de su país en el Campeonato Mundial de Karting en Italia, título y subcampeonato nacional en México con Fórmula 5 en su temporada de debut, podio en las 6 Horas de Bogotá y victoria en su primera carrera en TC2000 Colombia.

El patrón es constante a lo largo de su carrera: ganar la primera vez que toca algo nuevo.

De último a primero en Sebring

Ese patrón se confirmó en suelo estadounidense. En el Sebring International Raceway, uno de los circuitos más icónicos del automovilismo mundial, Luengas ganó su primera carrera en la categoría Spec Miata largando desde el fondo de la grilla, a bordo de un auto de repuesto que no estaba preparado para competir. El resultado resume todo lo que hay que saber de él como piloto.

Actualmente compite en la SCCA dentro de la categoría Spec Miata con el objetivo de escalar hasta la élite del deporte motor estadounidense. Su meta es clara: llegar a IMSA y a IndyCar, las dos series de mayor prestigio del continente.

Dentro y fuera del cockpit

Luengas no vino solo a correr. La otra cara de su proyecto en Estados Unidos es Racing Talks, un podcast que lanzó recientemente y que ya cuenta con episodios junto a figuras del automovilismo latinoamericano en el país: dueños de equipo, pilotos de IMSA, pilotos de F4 y otros referentes de la industria.

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Se trata de un espacio que no existía en el ecosistema digital del deporte motor en español: contenido de alto nivel sobre automovilismo profesional, producido desde adentro de la industria. Y fue Alejo quien decidió crearlo.

Más de una década de competencia en varios países. Títulos en varios de ellos. Y ahora, con la mira puesta en la cima del automovilismo estadounidense, el camino de Alejo Luengas apenas comienza.

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