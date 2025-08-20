La NASCAR dio a conocer las fechas de sus carreras para la campaña del 2026, incluidas sus tres divisiones y la Series CUP. El próximo año será de innovación para el serial automovilístico, incluyendo pistas nuevas, cambios de fechas y un aspecto diferente en los playoffs.

Oficialmente la Ciudad de México y el circuito callejero de Chicago fueron eliminados del calendario, pero se agrega una competencia urbana en la Base Naval de Coronado en San Diego. No se dio a conocer el motivo por el cual se dejaron fuera estas dos competencias.

La NASCAR visitó México por primera vez en su historia en junio pasado, en dónde el piloto Daniel Suárez cumplió con una destacada participación ante miles de seguidores, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

La pérdida del Chicago Street Course también abre la puerta para el regreso de la pista Chicagoland Speedway que albergará una competencia del serial por primera vez desde el 2019.

La campaña 2026 de NASCAR arranca el primero de febrero en Browman Gray con una carrera de exhibición y culmina el 8 de noviembre en Homestead Miami.