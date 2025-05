El mascarero de Penta Zero Miedo, Roberto Rivero, alías el Nenuco , contó una inédita anécdota que tiene con el luchador ecatepense y Rey Mysterio , leyenda de WWE .

Visitamos el taller de Roberto, ubicado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde nos detalló el traje que Penta usó en WrestleMania 41 y de paso nos contó lo que sucedió hace 10 años, un 7 de agosto del 2015 en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla para una función de The Crash .

“Ya tiene algunos años, me dice ‘gordito, hay chamba de réferi, ¿te la echas?’. Fue con The Crash en Puebla. Fue cuando Rey salió un tiempo de WWE”, recordó el Nenuco.

La lucha estelar de aquella función era Rey Mysterio , La Parka y Fénix vs. Penta (en ese entonces Pentagón Jr.), Daga e Hijo del Fantasma (ahora Santos Escobar), pero en la cartelera también hubo luchadores de la talla de Cibernético y Psycho Clown .

“Imagínate nada más el cuadro, en ese programa yo era el único réferi (…). Yo iba para las primeras y luego me dicen ‘no hay réferi’. Me monté una playera de The Crash”, agregó Roberto Rivero.