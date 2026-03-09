Clásico Mundial de Beisbol ¡La jugada con la que México definió el triunfo ante Brasil en Clásico Mundial! El manager Benjamín Gil destaca la actitud de un pelotero, por su esencia para jugar la pelota y nunca rendirse.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡La jugada con la que México definió el triunfo ante Brasil!

México venció por nocaut a Brasil al derrotarlo 16-0 en seis entradas para sumar su segunda victoria en el Clásico Mundial de Beisbol. El triunfo de la novena tricolor era esperado, pero quizá lo abultado del marcador no.

Al respecto el manager, Benjamín Gil, destacó que habló con sus peloteros al final del juego y les dijo que juegan el beisbol correctamente, agresivo, sin importar el rival, vinieron a jugar el mejor beisbol.

PUBLICIDAD

“Algo que fue muy importante, pero quizá insignificante Joey Meneses pegó una rola y corrió duro, para que no fuera dobleplay y extender la entrada. Esa jugada te deja en claro que todo mundo está entregado al 100 por ciento, esa es la esencia de este equipo”, comentó Benjamín Gil

Estados Unidos el rival con los mejores peloteros del mundo

México, en su tercer partido, enfrentará a los Estados Unidos, que presenta una de los lineups más poderosos del certamen y explicó que no importa quién abre por México y quién lo hará por los estadounidenses.

“Que tienen los mejores 30 peloteros del mundo, habrá que preguntarle a República Dominicana, Japón y Venezuela, a lo mejor son los mejores del mundo, pero nosotros queremos ser los mejores peloteros de ese lunes”, agregó Gil.