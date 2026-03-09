    Clásico Mundial de Beisbol

    ¡La jugada con la que México definió el triunfo ante Brasil en Clásico Mundial!

    El manager Benjamín Gil destaca la actitud de un pelotero, por su esencia para jugar la pelota y nunca rendirse.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡La jugada con la que México definió el triunfo ante Brasil!

    México venció por nocaut a Brasil al derrotarlo 16-0 en seis entradas para sumar su segunda victoria en el Clásico Mundial de Beisbol. El triunfo de la novena tricolor era esperado, pero quizá lo abultado del marcador no.

    Al respecto el manager, Benjamín Gil, destacó que habló con sus peloteros al final del juego y les dijo que juegan el beisbol correctamente, agresivo, sin importar el rival, vinieron a jugar el mejor beisbol.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Clásico Mundial de Beisbol

    ¡El amuleto de la ‘suerte’ de Randy Arozarena!
    1 mins

    ¡El amuleto de la ‘suerte’ de Randy Arozarena!

    Más Deportes
    México derrota a Brasil en seis entradas en el Clásico Mundial de Beisbol
    1 mins

    México derrota a Brasil en seis entradas en el Clásico Mundial de Beisbol

    Más Deportes
    Resumen | México aplica knockout a Brasil y va por el liderato ante Estados Unidos
    2:59

    Resumen | México aplica knockout a Brasil y va por el liderato ante Estados Unidos

    Más Deportes
    Brasil vs. México EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol: Segundo triunfo mexicano
    66 Historias
    Liveblog

    Brasil vs. México EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol: Segundo triunfo mexicano

    Más Deportes
    Resumen | México arranca con el pie derecho y derrota Gran Bretaña
    2:53

    Resumen | México arranca con el pie derecho y derrota Gran Bretaña

    Más Deportes
    México derrota a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol
    1:17

    México derrota a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol

    Más Deportes
    México derrota a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    México derrota a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

    Más Deportes
    México vs. Gran Bretaña EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol 2026
    44 Historias
    Liveblog

    México vs. Gran Bretaña EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol 2026

    Más Deportes
    Horario y dónde ver el México vs. Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el México vs. Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    Más Deportes
    ¡Australia blanquea en el Clásico Mundial de Beisbol!
    1 mins

    ¡Australia blanquea en el Clásico Mundial de Beisbol!

    Más Deportes

    “Algo que fue muy importante, pero quizá insignificante Joey Meneses pegó una rola y corrió duro, para que no fuera dobleplay y extender la entrada. Esa jugada te deja en claro que todo mundo está entregado al 100 por ciento, esa es la esencia de este equipo”, comentó Benjamín Gil

    Estados Unidos el rival con los mejores peloteros del mundo

    México, en su tercer partido, enfrentará a los Estados Unidos, que presenta una de los lineups más poderosos del certamen y explicó que no importa quién abre por México y quién lo hará por los estadounidenses.

    “Que tienen los mejores 30 peloteros del mundo, habrá que preguntarle a República Dominicana, Japón y Venezuela, a lo mejor son los mejores del mundo, pero nosotros queremos ser los mejores peloteros de ese lunes”, agregó Gil.

    Video Accidente en debut de mexicano Arly Velásquez en Paralímpicos Milano-Cortina
    Relacionados:
    Clásico Mundial de BeisbolBeisbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX