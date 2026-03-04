Clásico Mundial de Beisbol 2026: ¿Qué partidos tendrá Televisa del torneo?
El torneo se disputará del 5 al 17 de marzo donde México busca hacer historia.
Esta por iniciar el Clásico Mundial de Beisbol 2026 donde México buscará hacer historia luego del gran papel que realizó en la edición pasada al ubicarse en la tercera posición.
En el torneo participan 20 selecciones divididas en cuatro grupos que jugarán en cuatro sedes.
El Grupo A está conformado por Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.
En el B se encuentra; E stados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.
El Grupo C se ubican; Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipei.
Y en el grupo D esta conformado por; Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.
LOS PARTIDOS DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL QUE PUEDES SEGUIR POR TELEVISA
El Clásico Mundial de Beisbol del 2026 se disputará del 5 al 17 de marzo y estos partidos podrás seguirlos por la señal de Televisa.
- México vs. Gran Bretaña – 6 de marzo – 12:00 pm del Centro por Canal 9
- Brasil vs. México – 8 de marzo – 6:00pm del Centro por Canal 9
- México vs. Estados Unidos – 9 de marzo - 6:00pm del Centro por Canal 9
- Italia vs. México – 11 de marzo - 5:00pm del Centro por Canal 9
- Final del Clásico Mundial – 17 de marzo - 6:00pm del Centro por Canal 9
