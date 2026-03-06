    Clásico Mundial de Beisbol

    Horario y dónde ver el México vs. Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    La novena mexicano busca arrancar con el pie derecho su participación ante los europeos

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Apoya a México: así puedes ver sus partidos del Clásico Mundial

    México abre su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 este 6 de marzo cuando enfrente a Gran Bretaña en juego correspondiente al G rupo B.

    La novena tricolor buscará arrancar con el pie derecho para tratar de emular o superar lo realizado en el 2023 donde se metió hasta las Semifinales.

    El partido entre México y Gran Bretaña se jugará en el Daikin Park de Houston, Texas, en punto de las 12:00 pm del Centro de México.

    México y Gran Bretaña se han enfrentado en una ocasión en el Clásico Mundial de Beisbol y este se dio en el 2023 cuando la novena mexicana se impuso por 2-1 en el Chase Field de Phoenix.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. GRAN BRETAÑA DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026

    Cuando: Viernes 6 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.
    Horario: El juego arrancará a las 12:00 pm del Centro de México; 1:00pm del ET y 12:00pm del CT en los Estados Unidos.
    Dónde ver: Podrás disfrutar el México vs Gran Bretaña en México por la señal de Canal 9.

    Clásico Mundial de BeisbolSelección Mexicana de BeisbolBeisbol

