Horario y dónde ver el México vs. Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026
La novena mexicano busca arrancar con el pie derecho su participación ante los europeos
México abre su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 este 6 de marzo cuando enfrente a Gran Bretaña en juego correspondiente al G rupo B.
La novena tricolor buscará arrancar con el pie derecho para tratar de emular o superar lo realizado en el 2023 donde se metió hasta las Semifinales.
El partido entre México y Gran Bretaña se jugará en el Daikin Park de Houston, Texas, en punto de las 12:00 pm del Centro de México.
México y Gran Bretaña se han enfrentado en una ocasión en el Clásico Mundial de Beisbol y este se dio en el 2023 cuando la novena mexicana se impuso por 2-1 en el Chase Field de Phoenix.
HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. GRAN BRETAÑA DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026
Cuando: Viernes 6 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.
Horario: El juego arrancará a las 12:00 pm del Centro de México; 1:00pm del ET y 12:00pm del CT en los Estados Unidos.
Dónde ver: Podrás disfrutar el México vs Gran Bretaña en México por la señal de Canal 9.