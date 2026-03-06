Clásico Mundial de Beisbol Horario y dónde ver el México vs. Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026 La novena mexicano busca arrancar con el pie derecho su participación ante los europeos

México abre su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 este 6 de marzo cuando enfrente a Gran Bretaña en juego correspondiente al G rupo B.

La novena tricolor buscará arrancar con el pie derecho para tratar de emular o superar lo realizado en el 2023 donde se metió hasta las Semifinales.

El partido entre México y Gran Bretaña se jugará en el Daikin Park de Houston, Texas, en punto de las 12:00 pm del Centro de México.

México y Gran Bretaña se han enfrentado en una ocasión en el Clásico Mundial de Beisbol y este se dio en el 2023 cuando la novena mexicana se impuso por 2-1 en el Chase Field de Phoenix.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. GRAN BRETAÑA DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026