La imperdible reacción de Penta al verse con la playera del América

Penta Zero Miedo , superestrella de WWE , confirmó en TUDN que es fan del Pachuca y no de Cruz Azul como se había especulado, pero… ¿qué piensa del Club América ?

Incluso, Penta Zero Miedo reaccionó a la dolorosa eliminación que sufrió el América ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup .

“No vi, pero hoy que me estás diciendo ya me puse más contento”, dijo el luchador mexicano de WWE con una sonrisa en el rostro.

El Zero Miedo retará a Bron Breakker por el Campeonato Intercontinental de WWE; la lucha será un Fatal Four Way por lo que también participarán Dominik Mysterio y Finn Bálor.