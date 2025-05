"Así es, para lo que está haciendo y para el futuro que le viene. El simple hecho de mantener el suéter rosa en estas nueve etapas no es nada fácil. O sea, lo hemos visto que ha enfrentado la situación como un gran capitán de equipo, como un gran deportista y pues aquí es donde demuestra la capacidad del gran motor que trae . Es la diferencia sobre Julio Alberto y sobre los demás mexicanos que hemos estado participando", explicó.

"Isaac está demostrando que así como sube (la montaña), también sabe bajar. Así como se le da el terreno plano, también sabe esprintear, sabe llegar. Posiblemente le faltará un poquito que aprender todavía en la contrarreloj , aunque no pierde demasiado tiempo", explicó.

Finalmente no se animó a dar un pronóstico sobre si Isaac llegará a Roma vestido con el suéter rosa, todo porque es la primera vez que corre una prueba de tres semanas y restan dos duras etapas de montaña.

"Es una parte muy difícil de predecir. No lo conocemos compitiendo tres semanas, no lo conocemos en estas grandes subidas y es un incógnito el resultado. No sabemos como va a reaccionary esperemos que reaccione positivamente", concluyó.