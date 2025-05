Sobre la presión que existe a su alredor luego de que no ser favorito y estar tan cerca, y tan lejos, de un posible triunfo de la segunda carrera larga más importante del mundo del ciclismo, Del Toro la descarta .

"Obviamente existe algo de presión, pero no creo que crezca para a una persona como yo. Creo que la presión ya la tenía yo antes, pero por mí mismo. Es difícil que alguien me recargue un poco más. Pero obviamente, cuando estoy en carrera me presionó lo suficiente como para intentar hacer lo mejor", aseguró.