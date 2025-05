El originario de Ensenada, Baja California, platicó con David en el show de Faitelson Sin Censura y no reveló varias cosas que no se sabía sobre él.

Primero habló de los retos que ha enfrentado desde que llegó al ciclismo europeo y cómo lo ha superado, además de lo que no le gusta tanto.

“Yo diría que son dos cosas, una es menos dura por la forma de ser que tengo, nunca eh tenido mucha vida personal fuera de lo que es lo social porque nunca me ha gustado, siempre eh sido más de casa, más dedicado a lo que hago”.

“La otra son los días que hace mucho frío, creo que no tengo tanto motor como los europeos y me cuesta mucho simplemente estar arriba de la bicicleta, estar ahí en el frío, me mata”.