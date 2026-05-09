Lucha Libre El grupo coreano de K-Pop BTS acude a la lucha libre mexicana La Arena México albergó una mítica función en la que se juntaron Místico y el grupo de K-Pop coreano.

Video BTS se pone la máscara y acude a función de lucha libre

Este viernes, en su función estelar , la Arena México fue testigo de la fusión de dos culturas, la de la lucha libre mexicana y el K-Pop coreano cuando Místico y el grupo BTS se dieron cita en el mismo lugar.

Todo inició con la llegada de algunos de los miembros de los Bangtan Boys a la catedral de la lucha libre mexicana donde se acomodaron en primera fila, pero el estallido llegó cuando el luchador mexicano salió ataviado en una chamarra alusiva al grupo surcoreano.

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Los videos inmediatamente comenzaron a circular por todas las redes sociales y a hacerse virales, Místico, convertido en uno de los máximos exponentes de la lucha mexicana tampoco decepcionó a sus fans e hizo su propio espectáculo.

Los integrantes de BTS asistentes a la Arena México, quienes también portaban máscaras, se pararon ante la presencia del gladiador para saludarlo e intercambiar algunas palabras con él mientras todos a su alrededor grababan el épico momento.

Fue un momento de relajación que se tomó el grupo de K-Pop para ver al Rey de Oro y Plata, quien junto a Titán enfrentó Bárbaro Cavernario y Angel de Oro, lucha que se llevó Místico y su pareja para no decepcionar a los invitados especiales.