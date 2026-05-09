    Lucha Libre

    El grupo coreano de K-Pop BTS acude a la lucha libre mexicana

    La Arena México albergó una mítica función en la que se juntaron Místico y el grupo de K-Pop coreano.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video BTS se pone la máscara y acude a función de lucha libre

    Este viernes, en su función estelar , la Arena México fue testigo de la fusión de dos culturas, la de la lucha libre mexicana y el K-Pop coreano cuando Místico y el grupo BTS se dieron cita en el mismo lugar.

    Todo inició con la llegada de algunos de los miembros de los Bangtan Boys a la catedral de la lucha libre mexicana donde se acomodaron en primera fila, pero el estallido llegó cuando el luchador mexicano salió ataviado en una chamarra alusiva al grupo surcoreano.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Lucha Libre

    BTS se pone la máscara y acude a función de lucha libre
    1:01

    BTS se pone la máscara y acude a función de lucha libre

    Más Deportes
    El luchador Cuatrero es hallado culpable por tentativa de homicidio contra su ex pareja Stephanie Vaquer
    1:17

    El luchador Cuatrero es hallado culpable por tentativa de homicidio contra su ex pareja Stephanie Vaquer

    Más Deportes
    Luchador Cuatrero es declarado culpable por tentativa de homicidio
    1 mins

    Luchador Cuatrero es declarado culpable por tentativa de homicidio

    Más Deportes
    La Catalina conoce a John Cena, de quien se enamoró en un videojuego
    2 mins

    La Catalina conoce a John Cena, de quien se enamoró en un videojuego

    Más Deportes
    La Catalina conoce a John Cena, de quien se enamoró en un videojuego
    2:13

    La Catalina conoce a John Cena, de quien se enamoró en un videojuego

    Más Deportes
    Dominik Mysterio homenajea a México en WrestleMania 42
    1 mins

    Dominik Mysterio homenajea a México en WrestleMania 42

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo brilla en WrestleMania 42 para retener su título Intercontinental
    1 mins

    Penta Zero Miedo brilla en WrestleMania 42 para retener su título Intercontinental

    Más Deportes
    Alberto Del Río reaparece con polémico video tras ser liberado
    1 mins

    Alberto Del Río reaparece con polémico video tras ser liberado

    Más Deportes
    Alberto del Río reaparece en redes sociales y su video se vuelve viral
    0:56

    Alberto del Río reaparece en redes sociales y su video se vuelve viral

    Más Deportes
    Alberto del Río es puesto en libertad tras pagar un millón de pesos
    1 mins

    Alberto del Río es puesto en libertad tras pagar un millón de pesos

    Más Deportes

    Los videos inmediatamente comenzaron a circular por todas las redes sociales y a hacerse virales, Místico, convertido en uno de los máximos exponentes de la lucha mexicana tampoco decepcionó a sus fans e hizo su propio espectáculo.

    Los integrantes de BTS asistentes a la Arena México, quienes también portaban máscaras, se pararon ante la presencia del gladiador para saludarlo e intercambiar algunas palabras con él mientras todos a su alrededor grababan el épico momento.

    Fue un momento de relajación que se tomó el grupo de K-Pop para ver al Rey de Oro y Plata, quien junto a Titán enfrentó Bárbaro Cavernario y Angel de Oro, lucha que se llevó Místico y su pareja para no decepcionar a los invitados especiales.

    El grupo coreano de K-Pop BTS se presentará en concierto en la Ciudad de México estos 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP.

    Relacionados:
    Lucha Libre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Al Grito de Guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX