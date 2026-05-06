Lucha Libre Luchador Cuatrero es declarado culpable por tentativa de homicidio El luchador se encontraba en libertad condicional desde enero del año pasado; durante este tiempo volvió al ring.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video El luchador Cuatrero es hallado culpable por tentativa de homicidio contra su ex pareja Stephanie Vaquer

El luchador Cuatrero fue hallado culpable por violencia familiar y tentativa de homicidio, por lo que el próximo martes se conocerá la condena para el deportista.

Mediante su cuenta de X, Antonio Nieto, reportero de nota roja y seguridad, dio a conocer que Rogelio “N” recibió sentencia condenatoria.

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¿Cuándo y cómo ocurrió la detención de Cuatrero?

El luchador mexicano, heredero de la dinastía de Los Dinamita, fue aprehendido por las autoridades en marzo de 2023 en la ciudad de Aguascalientes, por presuntamente haber agredido físicamente a la también luchadora Stephanie Vaquer, quien en ese entonces era su pareja.

La chilena manifestó que Cuatrero la agredió el 3 de marzo en su domicilio, donde habría intentado estrangularla.

Tras la detención, el deportista fue trasladado a la Ciudad de México para ser ingresado al Reclusorio Oriente.

¿Por qué el luchador salió de prisión en 2025?

Luego de dos años en prisión preventiva, el gladiador salió a principios de 2025 bajo libertad condicional mediante un amparo, pero el proceso continuó. Durante este tiempo, incluso volvió a luchar en varias arenas independientes.