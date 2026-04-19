Dominik Mysterio Dominik Mysterio homenajea a México en WrestleMania 42 El Megacampeón de AAA ondeó la bandera de México en su entrada para enfrentar a Finn Bálor Demonio.

Video ¡Viva México! Dominik Mysterio honra sus raíces en WrestleMania 42

Dominik Mysterio homenajeó a México en su entrada en la noche dos de WrestleMania 42 que se llevó a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Dirty Dom entró al escenario de WrestleMania 42 en un trono con banderas de México que eran sostenidas por una escolta que portaba la máscara de Rey Mysterio Sr. y una playera en blanco con la leyenda “King of the Luchadores”.

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Dominik Mysterio fue presentado como Megacampeón de AAA para enfrentar a Finn Bálor que regresó a su forma demonio en una lucha callejera.

Finn Bálor se vengó de Dominik Mysterio por traicionarlo y desterrarlo de The Judgment Day al ganar el combate con un pisotón desde la tercera cuerda sobre el cuerpo de Dirty Dom que terminó quebrando la mesa en la que estaba acostado.

Cabe recordar que, en WrestleMania del año pasado, Dominik Mysterio traicionó por primera vez a Finn Bálor para ganar el Campeonato Intercontinental en la lucha de cuatro esquinas en la que también participaron Penta y Bron Breakker, el entonces campeón.

Esta misma noche, Penta retuvo el título Intercontinental al vencer a Rey Mysterio, Dragon Lee, JD McDonagh, Je’Von Evans y Rusev en una espectacular lucha de escaleras.