Más Deportes La Catalina conoce a John Cena, de quien se enamoró en un videojuego La chilena reveló en Enmascarados TUDN que se hizo fan de la lucha libre y de John Cena por un videojuego.

Video La Catalina conoce a John Cena, de quien se enamoró en un videojuego

La Catalina recién firmó con AAA/WWE tras su sorpresiva salida del CMLL y ya pudo cumplir uno de sus sueños: conocer a John Cena, de quien se enamoró en un videojuego.

En el episodio 23 de Enmascarados TUDN, La Catalina reveló que se hizo fan de la lucha libre y de John Cena a los 10 años gracias un videojuego de WWE que era de su papá.

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“Yo era porrista, entonces todo era como muy femenino en mí. Pero mi papá tenía un videojuego de lucha libre, el Raw vs. Smackdown. Yo jugaba en ese entonces Barbie a la Moda, pero se rayó el disco y dejó de funcionar.

“Tomé el de mi papá, tenía de futbol, de peleas, pero tampoco me llamó la atención, hasta que abro ese juego (WWE) y lo primero que hago es que puedes elegir tu personaje, empiezo ver que hay mujeres y veo una güera con ropa rosada y empecé a luchar con ella”, dijo La Catalina refiriéndose a Trish Stratus, otra de sus grandes referencias en la lucha libre.

La Catalina y su amor por John Cena

“Me creé mi personaje (en el videojuego), me enamoré de John Cena y podías crear historias, entonces creé el beso a John Cena, era muy entretenido. Ahí le dije a mi papá: quiero ser luchadora”, contó La Catalina para Enmascarados TUDN.

La Catalina, que tuvo que salir de Chile a muy temprana edad para pasar por Estados Unidos y México y cumplir su sueño de ser luchadora, conoció a John Cena este fin de semana en WrestleMania 42 de Las Vegas, una semana después de aparecer por sorpresa en AAA.

John Cena se retiró en diciembre del 2025 tras perder por rendición ante Gunther, pero fue el anfitrión de WrestleMania 42 donde Penta Zero Miedo brilló reteniendo su Campeonato Intercontinental, y Dominik Mysterio honró a México con una espectacular entrada.