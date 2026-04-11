Lucha Libre Alberto del Río es puesto en libertad tras acuerdo legal El luchador había sido detenido en San Luis Potosí por presunta violencia familia.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Última hora: La cantidad que Alberto El Patrón pagó para quedar libre

El luchador mexicano Alberto del Río, conocido como el Patrón, fue puesto en libertad este día luego de alcanzar un acuerdo legal tras ser acusado de violencia en contra de su pareja sentimental en San Luis Potosí.

De acuerdo con reportes, el ex estrella de WWE logró salir de prisión después de comparecer ante un juez y cumplir c on el pago de aproximadamente un millón de pesos como parte de un acuerdo.

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El caso se originó el pasado 6 de abril, cuando su esposa realizó una llamada de emergencia denunciando agresiones físicas y verbales, l o que derivó en la detención del luchador por parte de autoridades estatales.

Tras varios días bajo proceso legal e incluso con prisión preventiva, la situación dio un giro luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo.

El caso ha generado polémica tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el historial de controversias legales que ha acompañado la carrera del “Patrón” en los últimos años.