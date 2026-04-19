Rey Mysterio Penta Zero Miedo brilla en WrestleMania 42 para retener su título Intercontinental Penta derrotó a Rey Mysterio, Dragon Lee, JD McDonagh, Je’Von Evans y Rusev en una brutal lucha de escaleras.

Video ¡Cero Miedo! Penta brilla y retiene su título en WrestleMania 42

Penta Zero Miedo sigue siendo campeón Intercontinental de WWE al retener el título en una espectacular lucha de escaleras en la noche dos de WrestleMania 42 en Las Vegas.

Penta, Rey Mysterio, Dragon Lee, JD McDonagh, Je’Von Evans y Rusev hicieron vibrar a los más de 50 mil aficionados que asistieron al Allegiant Stadium con una lucha de escaleras en la que cada uno tuvo su momento para brillar en WrestleMania 42.

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Penta Zero Miedo ganó el combate tras aplicarle un Mexican Destroyer a Je’Von Evans y subir la escalera para descolgar el Campeonato Intercontinental y retenerlo.

Cabe recordar que, Penta tuvo su revancha al perder, en el mismo escenario, la oportunidad de ganar su primer título de WWE el año pasado al caer en su debut en WrestleMania ante Bron Breakker, Finn Bálor y Dominik Mysterio, quien terminó coronándose.

Penta y Rey Mysterio brillan con sus trajes en WrestleMania 42

Penta Zerdo Miedo tuvo una brutal entrada en WrestleMania 42 con un traje en color rojo, con detalles negros, y una máscara al estilo de Mortal Kombat.

Mientras que Rey Mysterio volvió a inspirarse en superhéroes después de muchos años y sacó un atuendo inspirado en Deadpool, el famoso antihéroe de Marvel que es interpretado por el actor Ryan Reynolds.