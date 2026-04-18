Lucha Libre Alberto Del Río reaparece con polémico video tras ser liberado El luchador mexicano se vuelve viral en un video que desata la polémica a días de ser liberado tras presunta agresión.

Video Alberto del Río reaparece en redes sociales y su video se vuelve viral

El 'Patrón' Alberto fue visto en redes sociales promocionando un evento de lucha libre en Monterrey el próximo 1 de mayo y, de inmediato, se volvió viral.

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“Amigos, cómo están, soy Alberto del Rio, ‘El Patrón’, para informarles que tenemos una cita este 1 de mayo en Monterrey, Nuevo León, con grandes estrellas de la baraja luchística nacional e internacional, sobre todo la esencia de la excelencia, el más grande de todos los tiempos, Alberto del Río", dijo el 'Patrón'.

El luchador fue detenido en San Luis Potosí el pasado 6 de abril después de que su pareja lo denunciara por presunta agresión.

Posteriormente, el 11 de abril, fue liberado después de pagar una fianza. Se trata de la primera vez que se sabe algo de Alberto del Río desde entonces.