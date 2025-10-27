Video ¡Místico se transforma en un Pokémon y desata la locura en la Arena México!

La Arena México está lista en convertirse en un escenario lleno de luces, papel picado, calaveras, catrinas u ofrendas, para arrancar este martes 28 de octubre con las funciones especiales del Día de Muertos.

En el encuentro estelar, Místico, Máscara Dorada y Esfinge unirán fuerzas para formar una espectacular tercia de técnicos, y enfrentarse a los poderosos Último Guerrero, Volador Jr. y El Valiente.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de ser el representante de la CDMX, Magnus, Rugido, Villano III Jr., Max Star, Dragón de Fuego, y Valiente Jr., se enfrentarán en una intensa eliminatoria, para disputar este viernes el Campeonato Rey del Inframundo.

El mes de las Amazonas sigue su curso, en un encuentro internacional Tessa Blanchard y La Catalina chocarán ante las japonesas Hazuki y Koguma, quienes están por concluir su gira en tierras mexicanas.

También en un match relámpago, Tabata y Candela se medirán en un mano a mano con límite de 10 minutos. Mientras que la noche comenzará con Angelito, Pequeño Magia y Kaligua frente a Rostro de Acero, Pequeño Pólvora y Full Metal.

Las funciones del Día de Muertos en el Consejo Mundial de Lucha Libre continuarán este viernes 31 de octubre en la Arena México, sábado 1 de noviembre en la Arena Coliseo, y concluirán el domingo 2 en la Catedral de la Lucha Libre.

DESFILE DEL DÍA DE MUERTOS LLENA DE COLOR Y TRADICIÓN CON LUCHA LIBRE

La tarde del pasado sábado 25 de octubre, la Perla Tapatía se llenó de color, música y tradición con el esperado Desfile del Día de Muertos 2025, un evento que reunió a miles de asistentes para celebrar la vida, honrar la memoria de quienes ya partieron y disfrutar del talento luchistico.

El recorrido inició a las 18:00 horas en avenida Miguel Hidalgo y Costilla, avanzando por avenida Chapultepec hasta culminar en la Plaza Guadalajara, en el corazón del Centro Histórico. Durante todo el trayecto, el ambiente se impregnó de arte, cultura y alegría, en una jornada que reafirma a Guadalajara como una de las ciudades más vibrantes en las celebraciones del Día de Muertos.

PUBLICIDAD

Entre carros alegóricos, catrinas monumentales, comparsas y danzantes, destacaron las presentaciones de artistas, bailarines, músicos y voluntarios que dieron vida a una edición marcada por el talento y la creatividad.

Una de las participaciones más llamativas fue la de la Arena Coliseo de Occidente, que nuevamente se sumó al desfile a bordo del tradicional Tapatío Tour. Sobre el camión desfilaron figuras de la lucha libre tapatía, entre ellas Valkyria, Náutica, Dulce Kitty, Hécate, Lady Danger, Ráfaga, Arlequín, Infierno, Cris Skin, Astro Oriental, Ráfaga Jr., Gallo Jr., Guerrero de la Muerte, Black Boy, Persa, Shezmu, Rav, Temerario, Draego y Makará, además de los réferis Thelma Barrón, Mario “El Rudo”, Mimoso, y el anunciador Mario Adán Hernández.

El público no tardó en reconocerlos y corear sus nombres, dividiéndose entre los rudos y técnicos, en una muestra de entusiasmo y cariño hacia el talento local. A lo largo del recorrido, los luchadores saludaron y posaron para fotos, desatando la euforia de grandes y chicos por igual.