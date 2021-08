La última vez que Phil Brooks luchó fue en el Royal Rumble del 2014 cuando aún pertenecía a la WWE, compañía que ha sufrido durísimos golpes económicos traídos por la pandemia y que ha visto a muchas de sus estrellas de todas sus épocas partir a All Elite Wrestling, incluido ahora "The Best in the World", a quienes los fans más fieles de la WWE esperaban ver de vuelta en sus cuadriláteros.