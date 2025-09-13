Video Última hora: la insólita razón por la que Andrade abandonó la WWE

Bombazo en la WWE: el luchador mexicano Andrade dejó de ser parte del roster al ser liberado de su contrato después de una segunda etapa en la compañía estadounidense.

La noticia sorprendió al universo de la WWE, pues El Ídolo apenas había formado equipo con su compatriota Rey Fénix, incluso el mes pasado participó en la denominada lucha de escaleras más grande de la compañía por el Campeonato de Parejas en SummerSlam.

La WWE de inmediato trasladó a Andrade del roster principal a su sección de alumni, donde aparecen los luchadores que han formado parte de la empresa.

Hasta el momento, se desconoce los motivos de la salida de Andrade, o si él solicitó su liberación o fue despedido.

Andrade volvió a la WWE en el Royal Rumble del 2024, pero desde su regreso solo consiguió ganar el Campeonato Speed.

En su primera etapa, de 2015 a 2021, Andrade Cien Almas ganó el Campeonato de NXT y el cinturón de los Estados Unidos.

¿Andrade volverá a luchar en México?

El futuro del luchador mexicano de 35 años es una incertidumbre, algunos creen que podría regresar a AEW, empresa con la que firmó después de salir de WWE en 2021.

Tampoco se descarta que Andrade vuelva a México, específicamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) donde brilló como La Sombra en su etapa de enmascarado.

En el CMLL, Andrade ganó las máscaras de El Felino, Volador Jr. y Olímpico, pero en el Aniversario 82 de 2015 perdió su máscara ante Atlantis.

Es un hecho que Andrade no está en los planes de la AAA, pues la empresa de la Triple Caravana ya pertenece a la WWE.