Noruega, con hat-trick de Haaland, golea a Israel y se acerca al Mundial

Video Resumen | Noruega ya acaricia con 'manita' el boleto al Mundial 2026

La selección de Noruega goleó este sábado por 5-0 a la de Israel en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 gracias, en gran parte, al goleador Erling Haaland que lideró el triunfo con un hat-trick.

El conjunto nórdico salió con un ritmo frenético y a los 3 minutos ya contaba con un penal a favor. El delantero del Manchester City, que también está brillando con su club, fue el encargado del cobro pero su remate lo detuvo el portero israelí. Sin embargo el cobro se repitió pero nuevamente el arquero Danier Peretz volvió a tapar y salvó a su equipo.

No obstante, a los 18 minutos el conjunto local abrió la cuenta. Un centro de Alexander Sorloth fue rematado por Antonio Nusa y, tras pegar en el defensor Anan Khalaili, entró en la portería israelí.

Apenas nueve minutos más tarde llegaría el 2-0 y el primero de Haaland con un remate de derecha a una asistencia de Sorloth. Acto seguido, otro gol en contra, esta vez de Idan Nachmias, dejaba el 3-0 con el que acabaría la primera mitad.

En la segunda parte el conjunto noruego no bajó el ritmo. Al minuto 63 un nuevo centro de Nusa emncotró la cabeza de Haaland y la misma fórmula se repitió a los 72 para darle cifra definitivas al marcador.

Con los tantos de hoy, Haaland suma 12 goles en sus últimos seis juegos con su selección.