Francia demuestra poder y vence con suplentes a Azerbaiyán

La selección de Francia terminó invicta su camino en la clasificación rumbo al Mundial de 2026 después de imponerse 1-3 a Azerbaiyán, en un encuentro que exigió más de lo previsto a un equipo que presentó una alineación completamente alternativa y sin la presencia de Kylian Mbappé, liberado para esta fecha.

Con el billete ya asegurado tras su reciente triunfo frente a Ucrania, Didier Deschamps apostó por una rotación total con el objetivo de evaluar a varios jugadores que buscan un lugar en la lista definitiva para el torneo.

El riesgo se hizo evidente desde el inicio: a los cuatro minutos, Dashdamirov se impuso en banda y asistió a Dadasov para el 1-0 local. Poco después, los franceses reclamaron una mano de Khéphren Thuram dentro del área, pero la acción no prosperó.

El conjunto galo tardó en asentarse, aunque encontró la igualdad en el minuto 16 gracias a Mateta, que cerró una jugada generada por un envío preciso de Malo Gusto, una de las figuras del partido.

Francia aceleró de manera intermitente y, tras un gol anulado a Nkunku por mano involuntaria, Akliouche firmó el 1-2 a los 29 minutos con una definición ajustada tras otra asistencia del lateral del Chelsea.