Alemania se mete al Mundial 2026 tras golear a Eslovaquia

Video Resumen | Alemania golea y humilla a Eslovaquia para clasificarse al Mundial

Alemania aseguró este lunes su clasificación al Mundial 2026 con una goelada por 6-0 en Leipzig frente a Eslovaquia, rival que aspiraba a disputar el liderato del Grupo A pero que nunca encontró respuestas ante el dominio local.

El equipo alemán impuso ritmo y precisión desde los primeros minutos, anulando cualquier tentativa eslovaca de sostenerse en el juego. La apertura del marcador llegó pasada la media hora, cuando Kimmich recuperó un balón que parecía perdido y envió un centro que Woltemade transformó de cabeza.

PUBLICIDAD

Eslovaquia tuvo su única opción clara en la acción siguiente, pero Baumann reaccionó a tiempo ante el remate de Strelec y Duris no acertó en el tiro posterior desde el córner.

Goretzka habilitó a Gnabry para el segundo tanto en una jugada que inclinó definitivamente el partido. Desde ese momento, Alemania manejó los tiempos con solvencia y Wirtz asumió protagonismo asociativo. El mediapunta generó las dos asistencias que permitieron a Leroy Sané ampliar la ventaja antes del descanso.

La segunda mitad sirvió para completar la goleada con aportaciones locales. Ridle Baku firmó el quinto tras una acción colectiva, mientras que Assan Ouédraogo, jugador del RB Leipzig, debutó con la selección absoluta y marcó el sexto tras un pase de tacón de Sané, cerrando una noche sin sobresaltos para la Mannschaft.