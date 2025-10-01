Video Resumen | Mónaco rescata el empate frente al Manchester City con un penal

Erling Haaland sigue enrachado y este miércoles anotó un doblete en partido de la UEFA Champions League en el que el Manchester City fue empatado de último minuto por el Mónaco (2-2) en la Jornada 2 de la Fase de Liga.

El delantero noruego abrió el marcador al minuto 15 aprovechando un pase largo de Gvardiol y un rebote en el área para techar al portero Philipp Köhn.

PUBLICIDAD

Mónaco empató la pizarra vía Jordan Teze con un brutal golazo de larga distancia y al ángulo superior derecho de Gianluigi Donnarumma al 18’.

Antes de irse al descanso, al 44’, Haaland le devolvió la venta al City con un cabezazo tras un gran salto que sorprendió a su rival quien ni siquiera hizo el intento por competir en el aire.

Erling Haaland llegó a 52 goles en 50 partidos de Champions League y superó los 50 tantos que hizo Thierry Henry en su carrera para posicionarse en el noveno máximo anotador del torneo y ponerse a ocho de Kylian Mbappé, quien ocupa la sexta plaza con 60 tantos.

Máximos goleadores en la historia de la UEFA Champions League

Cristiano Ronaldo: 140 goles

Lionel Messi: 129 goles

Robert Lewandowski: 105 goles

Karim Benzama: 90 goles

Raúl Gónzalez: 71 goles

Kylian Mbappé: 60 goles

Thomas Müller: 57 goles

Ruud van Nistelrooy: 56 goles

Erling Haaladn: 52 goles

Thierry Henry: 50 goles

Parecía que el equipo de Pep Guardiola se llevaría el triunfo del Estadio Luis II, pero Eric Dier fue impactado en el rostro por una patada de Nico González, el árbitro señaló el penal después de revisar el VAR y el propio Dier marcó el 2-2 desde los once pasos al 90’.