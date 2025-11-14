    Mundial 2026

    Kylian Mbappé es baja con Francia y vuela a Madrid para examinar su tobillo

    Según la Federación Francesa, el jugador “sigue acusando una inflamación en el tobillo derecho que requiere pruebas complementarias”.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | Francia no tiene piedad, aplasta a Ucrania y consigue su boleto al Mundial

    La selección de Francia no podrá contar con Kylian Mbappé en el partido del domingo ante Azerbaiyán, luego de que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmara que el delantero se someterá este viernes a exámenes médicos en Madrid por las molestias persistentes en su tobillo derecho.

    El organismo anunció la baja en un comunicado difundido horas antes de la salida del equipo hacia Bakú, donde continuará su participación en las eliminatorias mundialistas.

    Según la FFF, el capitán francés “sigue acusando una inflamación en el tobillo derecho que requiere pruebas complementarias”, motivo por el cual permanecerá fuera de la convocatoria mientras se evalúa su evolución.

    Mbappé había sido decisivo en la victoria 4-0 frente a Ucrania el jueves en París, encuentro en el que anotó dos goles y completó otra actuación determinante.

    El comunicado federativo añadió que Eduardo Camavinga y Manu Koné tampoco formarán parte del grupo desplazado. Koné queda descartado por sanción tras acumular dos tarjetas amarillas en esta fase clasificatoria, mientras que Camavinga presenta molestias musculares y regresará a su club para continuar su recuperación.

    Con las tres ausencias, Didier Deschamps viajará a Azerbaiyán con una lista reducida de 22 futbolistas.

    Hay que recordar que de los equipos clasificados al Mundial 2026, en la UEFA aún están pendientes por conocer varios que lo harán de forma directa y los que irán a del Repechaje, al no estar aún nada definido.

    El sorteo del Mundial 2026 será el viernes 5 de diciembre desde Washington D. C., capital de los Estados Unidos.

    Relacionados:
    Mundial 2026Kylian MbappéFrancia

