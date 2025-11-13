Video Resumen | Francia aplasta a Ucrania y consigue su boleto al Mundial

Al más puro estilo de Francia y Mbappé, el conjunto galo se clasificó al Mundial 2026 con una goleada 4-0 ante Ucrania y un penal a lo Panenka del ariete del Real Madrid que abrió el camino para la victoria.

Y es que cuando más sufría el conjunto dirigido por Didier Deschamps, en el Parque de los Príncipes, apareció Kylian para con garbo dar tranquilidad al equipo con el cobro del penal a los 55 minutos, luego también marcó a los 83.

La cuenta la cerrarón Olise, a los 76, y Ekitiké, a los 88.

El resultado se antojaba engañoso hasta el tanto del atacante del merengue. Sobre todo por las posibilidades de gol y la posesión del conjunto local que eran muy superiores a los de su rival de esta noche.

Sin embargo, cuando no fue el portero Trubin fue la mala decisión frente a arco de Barcola, Cherki, Kanté, Coné, Akliouche y el propio Mbappé lo que evittó el gol.

Solo luego de la bella anotación de Mbappé, el resto de anotaciones vino en cascada.

La polémica del juego se presentó cuando Upamecano derribó a Nazaryna en lo que parecía penal para los visitantes, pero el árbitro tras recurrir al VAR no lo marcó poco antes del primer gol de Mbappé.

Ucrania e Islandia se disputarán el sitio de repechaje del Grupo D en la última fecha de las Eiminatorias de la UEFA.

Francia lidera el sector con 13 unidades, y será parte del sorteo de la Copa Mundial que se realizará el 5 de diciembre, le sigue Islandia con 7, los mismos que los ucranianos, pero con mejor diferencia de goles y en el fondo se ubicó Azerbaiyán con solo una unidad.