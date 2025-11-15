Suiza aplasta a Suecia y queda muy cerca del Mundial 2026

Video ¡Gol que clasifica! Suiza está dejando fuera a Suecia del Mundial

Suiza dio un paso casi definitivo hacia el Mundial de 2026 al imponerse este sábado por 4-1 a Suecia en Ginebra, en un duelo que confirmó el contraste entre el presente sólido del futbol helvético y la prolongada caída del equipo escandinavo.

El conjunto local arrancó con su presión alta característica y encontró premio temprano. Un envío de Ndoye terminó en los pies de Breel Embolo, eficaz una vez más con la camiseta nacional. El delantero firmó su cuarto tanto en los últimos cinco encuentros para adelantar a Suiza y encender un estadio que esperaba una noche decisiva.

Suecia respondió con orden pese a las ausencias de Isak y Gyökeres. Graham Potter recurrió a piezas menos habituales y su equipo logró equilibrar el partido en el primer tiempo. Una volea de Nygren silenció por momentos al público, recordando que los visitantes aún tenían margen para competir.

Sin embargo, el partido cambió tras el descanso. Un error del portero Johansson, que cometió penal sobre Embolo en una salida tardía, abrió la puerta al 2-1. Granit Xhaka transformó desde los once metros y desarmó definitivamente a Suecia.