Suiza aplasta a Suecia y queda muy cerca del Mundial 2026
Embolo, Xhaka, Ndoye y Manzambi firmaron un triunfo contundente que confirma el crecimiento del fútbol suizo en la última década.
Suiza dio un paso casi definitivo hacia el Mundial de 2026 al imponerse este sábado por 4-1 a Suecia en Ginebra, en un duelo que confirmó el contraste entre el presente sólido del futbol helvético y la prolongada caída del equipo escandinavo.
La selección dirigida por Murat Yakin, habitual en las fases finales durante las dos últimas décadas, volvió a exhibir la consistencia que la ha llevado a encadenar cinco Mundiales consecutivos.
El conjunto local arrancó con su presión alta característica y encontró premio temprano. Un envío de Ndoye terminó en los pies de Breel Embolo, eficaz una vez más con la camiseta nacional. El delantero firmó su cuarto tanto en los últimos cinco encuentros para adelantar a Suiza y encender un estadio que esperaba una noche decisiva.
Suecia respondió con orden pese a las ausencias de Isak y Gyökeres. Graham Potter recurrió a piezas menos habituales y su equipo logró equilibrar el partido en el primer tiempo. Una volea de Nygren silenció por momentos al público, recordando que los visitantes aún tenían margen para competir.
Sin embargo, el partido cambió tras el descanso. Un error del portero Johansson, que cometió penal sobre Embolo en una salida tardía, abrió la puerta al 2-1. Granit Xhaka transformó desde los once metros y desarmó definitivamente a Suecia.
Ndoye amplió la ventaja y Manzambi, de 20 años, completó la goleada. Suiza roza la clasificación, mientras que Suecia queda a la espera de la vía de la UEFA Nations League para evitar un nuevo revés. El sorteo del Mundial 2026 será el viernes 5 de diciembre desde Washington D. C., capital de los Estados Unidos.