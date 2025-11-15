España golea a Georgia y firma, virtualmente, su boleto al Mundial 2026

Video ¡El Tiburón Ferran Torres cierra la pinza y ya tenemos goleada de España!

España dio un paso decisivo hacia el Mundial 2026 tras imponerse este sábado por 0-4 a Georgia en Tiflis, en un encuentro que confirmó la solidez del proyecto de Luis de la Fuente incluso en medio de una larga lista de ausencias.

El triunfo, construido desde el control absoluto del juego y la precisión en campo rival, deja a la selección española a un paso de la clasificación matemática.

El equipo español tomó el mando desde los primeros minutos. Con un centro del campo renovado, Martín Zubimendi volvió a ser pieza clave en la circulación y en la recuperación, mientras que Merino, Fabián y Álex Baena aportaron fluidez y liderazgo en la creación.

La superioridad técnica se reflejó en el marcador a los pocos minutos, cuando un penalti convertido por Oyarzabal abrió el camino.

Georgia, replegada desde el inicio, apenas logró conectar con Kvaratskhelia, su principal referencia ofensiva, aislado ante una defensa española que apenas concedió espacios. Mamardashvili, exigido constantemente, evitó una goleada aún mayor con varias intervenciones de mérito.

España mantuvo el ritmo en la segunda parte, ampliando la ventaja con un nuevo tanto de Oyarzabal y otros de Ferran Torres y Zubimendil Con el partido resuelto, De la Fuente dio minutos a jugadores como Marcos Llorente, Borja Iglesias y Yeremi Pino, quienes respondieron con intensidad y continuidad en el dominio.