Pese a gol de 'Tecatito' estadounidense, Ajax remontó al Lille

En un ida y vuelta durante los primeros minutos del encuentro, entre un Lille que no dejaba tregua al equipo de Edson Álvarez , quien incluso en los primeros minutos vio el tarjetón amarillo, por una fuerte entrada a Renato Sanches. El ex defensa de las Águilas logró jugar los 90 minutos.

Los de Francia hasta ese momento lucían más sólidos que el Ajax, que no lograba encontrarse en el área de ataque para hacer daño. No fue hasta los minutos finales que la polémica llegó con una falta sobre Tagliafico, que a todas luces parecía exagerada por el argentino, esto generó que el árbitro acudiera al VAR a revisar la jugada, para otorgar el cobro desde los once pasos.