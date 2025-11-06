    Edson Álvarez

    Fenerbahçe, con Edson Álvarez, saca empate ante Viktoria Plzen

    Con el mexicano en cancha todo el partido, el conjunto turco sumó un punto en la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | El VAR impide el triunfo de Edson y el Fenerbahçe

    Edson Álvarez fue titular y el Fenerbahçe sacó un importante empate en su visita al equipo checo Viktoria Plkzen, choque válido por la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Europa league.

    El futbolista mexicano disputó todo el partido, recibió cartulina amarilla a los 23 minutos y cumplió un gran trabajo en el mediocampo, especialmente en labores de recuperación de pelota. No obstante el exjugador del América, Ajax y West Ham estuvo cerca de la expulsión por una dura falta en la segunda parte.

    Video ¿Se salvo de la roja? Edson se gana amarilla por esta falta por detrás

    El partido en general estuvo muy igualado, pero el equipo dirigido por Domenico Tedesco contó con buenas oportunidades de gol en el partido, aunque la más clara la tuvo el equipo local que estrelló un balón en el poste. Sin embargo, los turcos no supieron definir y tuvieron que conformarse con la igualdad.

    Video ¡Poste! De milagro no lo va ganando Viktoria Plzen

    El choque terminó con una gran polémica, ya que en en el último minuto del tiempo añadido el VAR revisó un posible penalti sobre el colombiano John Jader Durán, compañero de ‘El Machín’, pues fue agarrado claramente de la pantaloneta pero el silbante decidió no pitar una pena máxima que parecía evidente.

    Con el empate, el conjunto checo llega a ocho puntos y se ubica parcialmente en la octava posición de la Fase de Liga, mientras que el Fenerbahçe ocupa el puesto 15 con siete unidades.

    En la próxima jornada, Edson y el Fenerbahce recibirán la visita del Ferencváros de Hungría.

    Video ¡Penalazo que no se señala! El VAR quita triunfo al Fenerbahçe

