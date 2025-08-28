Orbelín Pineda destacó este jueves con su equipo, el AEK Atenas, que venció por 2-0 al Anderlecht (3-1) en el global, resultado que los dejó clasificados en la Fase de Liga de la UEFA Conference League.

El centrocampista mexicano fue titular y dio la asistencia del segundo gol del partido marcado por Dereck Kutesa, a los 48 minutos. Previamente Aboubakary Koita había marcado primer tanto para el conjunto griego.

La de este jueves es la primera asistencia y también la primera participación de gol de Orbelín Pineda en lo que va de la presente temporada.

En el Anderlecht fue titular César ‘Chino’ Huerta, pero el exjugador de Pumas fue reemplazado al inicio del segundo tiempo y su equipo se queda sin competencias europeas esta campaña.

El AZ de Mateo Chávez también avanzó

El AZ Alkmaar, equipo donde milita Mateo Chávez, también avanzó sin problemas a la Fase de Liga del torneo, luego de superar por 4-1 (6-1 en el global) al Levski Sofía.

El ex jugador de Chivas no jugó en este partido, pero su equipo sí estará presente en el tercer torneo más importante del futbol europeo.

Otros equipos que se clasificaron este jueves a la Fase de Liga fueron el FC Noha, el Crystal Palace, el Omonia Nicosia, el Lausanne, el Hamrun Spartans, el Rapid Viena, BK Haecken, el Universitatea Craiova, el Fiorentina, el Drita y el Rayo Vallecano, entre otros.