    Orbelín Pineda

    Orbelín brilla en fecha donde se deciden clasificados a la Conference League

    El mexicano dio asistencia en el triunfo del AEK ante Anderlecht del ‘Chino’ Huerta que quedó fuera: Mateo Chávez y el AZ avanzaron.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Orbelín Pineda destaca y el AEK Atenas jugará la Conference League

    Orbelín Pineda destacó este jueves con su equipo, el AEK Atenas, que venció por 2-0 al Anderlecht (3-1) en el global, resultado que los dejó clasificados en la Fase de Liga de la UEFA Conference League.

    El centrocampista mexicano fue titular y dio la asistencia del segundo gol del partido marcado por Dereck Kutesa, a los 48 minutos. Previamente Aboubakary Koita había marcado primer tanto para el conjunto griego.

    PUBLICIDAD

    La de este jueves es la primera asistencia y también la primera participación de gol de Orbelín Pineda en lo que va de la presente temporada.

    En el Anderlecht fue titular César ‘Chino’ Huerta, pero el exjugador de Pumas fue reemplazado al inicio del segundo tiempo y su equipo se queda sin competencias europeas esta campaña.

    El AZ de Mateo Chávez también avanzó

    El AZ Alkmaar, equipo donde milita Mateo Chávez, también avanzó sin problemas a la Fase de Liga del torneo, luego de superar por 4-1 (6-1 en el global) al Levski Sofía.

    El ex jugador de Chivas no jugó en este partido, pero su equipo sí estará presente en el tercer torneo más importante del futbol europeo.

    Otros equipos que se clasificaron este jueves a la Fase de Liga fueron el FC Noha, el Crystal Palace, el Omonia Nicosia, el Lausanne, el Hamrun Spartans, el Rapid Viena, BK Haecken, el Universitatea Craiova, el Fiorentina, el Drita y el Rayo Vallecano, entre otros.


    Más sobre UEFA Europa League

    2 min
    Tottenham es campeón de la UEFA Europa League a costa de Manchester United

    Tottenham es campeón de la UEFA Europa League a costa de Manchester United

    1 min
    Historial de Finales inglesas en la Europa League

    Historial de Finales inglesas en la Europa League

    2 min
    Horario y dónde ver el Tottenham vs. Manchester United, Final de UEFA Europa League

    Horario y dónde ver el Tottenham vs. Manchester United, Final de UEFA Europa League

    1 min
    El historial de Manchester United en finales de Europa League

    El historial de Manchester United en finales de Europa League

    1 min
    Chicharito elige al mejor delantero de la Europa League, es brasileño

    Chicharito elige al mejor delantero de la Europa League, es brasileño

    Relacionados:
    Orbelín PinedaMateo ChávezAEK AthensRSC AnderlechtAZMateo ChávezCésar Huerta

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD