Nottingham vence y quita el invicto al Porto en la Europa League
Con dos goles de penal, el equipo inglés logró su primera victoria en la presente edición del torneo.
El Nottingham Forest venció por 2-0 al Porto y logró este jueves su primera victoria en la Fase de Liga en la presente edición de la UEFA Europa league.
El conjunto inglés, que venía de empatar 2-2 ante el Betis y que cayó en su primera salida ante el Midtjylland, necesitaba el triunfo y logró por fin sumar los tres puntos.
A los 19 minutos, el encargado de abrir el marcador fue Morgan Gibbs-White, quien cobró de buena manera una pena máxima para superar al portero Diogo Costa.
Los pupilos de Sean Dyche, sin ser muy superiores, sí supieron controlar a un Porto que esta vez no se vio tan lúcido como en otras ocasiones.
En la segunda parte, cuando el conjunto portugués estaba en busca del empate, llegó un segundo penal a favor de los locales. El encargado del cobro fue el brasileño Igor Jesus quien con contundencia puso el 2-0 a los 77 minutos.
Ese tanto finalmente fue definitivo y así el conjunto local suma ahora a cuatro puntos, mientras que los visitantes, que son líderes de la Primeira Liga, se quedan estancados con seis unidades.