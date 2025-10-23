Nottingham vence y quita el invicto al Porto en la Europa League

El Nottingham Forest venció por 2-0 al Porto y logró este jueves su primera victoria en la Fase de Liga en la presente edición de la UEFA Europa league.

El conjunto inglés, que venía de empatar 2-2 ante el Betis y que cayó en su primera salida ante el Midtjylland, necesitaba el triunfo y logró por fin sumar los tres puntos.

A los 19 minutos, el encargado de abrir el marcador fue Morgan Gibbs-White, quien cobró de buena manera una pena máxima para superar al portero Diogo Costa.

Video ¡GOL DE GIBBS-WHITE! Nottingham se adelanta frente a Porto con un penal en la Europa League

Los pupilos de Sean Dyche, sin ser muy superiores, sí supieron controlar a un Porto que esta vez no se vio tan lúcido como en otras ocasiones.

En la segunda parte, cuando el conjunto portugués estaba en busca del empate, llegó un segundo penal a favor de los locales. El encargado del cobro fue el brasileño Igor Jesus quien con contundencia puso el 2-0 a los 77 minutos.

Ese tanto finalmente fue definitivo y así el conjunto local suma ahora a cuatro puntos, mientras que los visitantes, que son líderes de la Primeira Liga, se quedan estancados con seis unidades.