La Jornada 3 de la UEFA Europa League está en juego y uno de los equipos con paso perfecto en lo que va de la temporada 2025-2026 en su Fase de Liga, el FC Porto, juega su segundo partido de visitante frente al Nottingham Forest, que no sabe aún lo que es ganar.

El conjunto inglés recién cesó al entrenador griego Angelos Postecoglou debido a la falta de resultados y ahora será dirigido por Sean Dyche, quien debutará ante el FC Porto y firmó un contrato hasta 2027.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL NOTTINGHAM FOREST VS. PORTO DE UEFA EUROPA LEAGUE

FC Porto llega con triunfos en la UEFA Europa League 2025-2026 frente a Salzburg como visitante de 0-1 y contra Estrella Roja de local por 2-1 en un torneo en el que la campaña pasada quedó hasta la Ronda Preliminar donde fue eliminado por la Roma.

En el torneo de casa, la Primeira Liga, los Dragones suman 22 puntos, siguen invictos tras ocho fechas con siete triunfos y un empate, por lo que el envión anímico será fundamental para evitar sorpresas para la Fecha 3 del torneo europeo.

Cuándo es el Nottingham Forest vs. Porto de UEFA Europa League : el partido es el jueves 23 de octubre en el City Grond de Inglaterra.

: el partido es el jueves 23 de octubre en el City Grond de Inglaterra. A qué hora es el Nottingham Forest vs. Porto de UEFA Europa League : el partido es a las 13:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido es a las 13:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Nottingham Forest vs. Porto de UEFA Europa League: sigue la transmisión del partido por la señal en vivo de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Otros partidos de la UEFA Europa League que se juegan a la misma hora que el Nottingham Forest vs. Porto y que lo puedes ver por la señal de ViX en Estados Unidos son:

