Edson Álvarez y el Fenerbahçe tendrán duros rivales en la Europa League

Video Edson y el Fenerbahçe ya conocen sus rivales en la Europa League

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Europa League, el cual dejó ya claro los enfrentamientos para los 36 equipos que estarán disputando la Fase de la Liga.

El único mexicano en acción en este torneo será Edson Álvarez, quien hace parte del Fenerbahce de Turquía, que justamente este viernes despidió al entrenador portugués José Mourinho.

El conjunto turco tendrá duros rivales en la primera fase, especialmente el Aston Villa inglés, llamado a ser uno de los principales candidatos al título, además de conjuntos como el Stuttgart alemán y el Nice de Francia.

Los otros rivales del equipo del exjugador de West Ham, Ajax y América serán GNK Dinamo, Ferencváros, FSCB, Brann y Viktoria Plzén.

Estos son los rivales de Edson y el Fenerbachçe en la Europa League:



Fernerbahçe vs. Aston Villa

GNK Dinamo vs. Fenerbahçe

Fenerbahçe vs. Ferencváros

Viktoria Plzén vs. Fenerbahçe

Fenerbahçe vs. Nice

FSCB vs. Febnerbahçe

Fenerbahçe vs. Sttutgart

Brann vs. Fenerbahçe