    Fenerbahçe

    Edson Álvarez y el Fenerbahçe tendrán duros rivales en la Europa League

    El club turco, nuevo equipo del mexicano, tendrá fuertes oponentes en la Fase de Liga como el Aston Villa, el Nice y el Stuttgart, entre otros.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Edson y el Fenerbahçe ya conocen sus rivales en la Europa League

    Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Europa League, el cual dejó ya claro los enfrentamientos para los 36 equipos que estarán disputando la Fase de la Liga.

    El único mexicano en acción en este torneo será Edson Álvarez, quien hace parte del Fenerbahce de Turquía, que justamente este viernes despidió al entrenador portugués José Mourinho.

    El conjunto turco tendrá duros rivales en la primera fase, especialmente el Aston Villa inglés, llamado a ser uno de los principales candidatos al título, además de conjuntos como el Stuttgart alemán y el Nice de Francia.

    Los otros rivales del equipo del exjugador de West Ham, Ajax y América serán GNK Dinamo, Ferencváros, FSCB, Brann y Viktoria Plzén.

    Estos son los rivales de Edson y el Fenerbachçe en la Europa League:


    Fernerbahçe vs. Aston Villa
    GNK Dinamo vs. Fenerbahçe
    Fenerbahçe vs. Ferencváros
    Viktoria Plzén vs. Fenerbahçe
    Fenerbahçe vs. Nice
    FSCB vs. Febnerbahçe
    Fenerbahçe vs. Sttutgart
    Brann vs. Fenerbahçe


