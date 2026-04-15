Real Madrid Bayern Múnich vs. Real Madrid: Álvaro Arbeloa califica de “injusto” quedarse fuera de Champions El técnico del conjunto madridista no entiende la forma en la que fue expulsado Camavinga y no lograr seguir en la contienda por la Decimosexta Copa de Europa.

Video ¿Culpa al árbitro? El enfado de Arbeloa en conferencia de prensa

Bayern Múnich vs. Real Madrid acabó con las esperanzas del equipo más ganador en la historia de la UEFA Champions League o Copa de Europa de conseguir la Decimosexta, luego de quedar eliminado en Cuartos de Final en territorio bávaro.

Si bien el conjunto merengue dio batalla en la eliminatoria, fue en la recta final que Bayern Múnich dio las estocadas finales para conseguir su pase a Semifinales, donde se medirá al PSG en su camino hacia la Final en Budapest a finales de mayo.

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“ Nadie entiende que pueda expulsar un jugador así (respecto a Camavinga), está claro que esa eliminatoria se ha acabado en ese momento, es algo totalmente inexplicable, injusto, estamos muy dolidos porque se nos ha ido una eliminatoria de una forma en la que no puedes controlar.

“ Obviamente muy dolido por mis jugadores, el esfuerzo que han hecho, me siento muy orgulloso de ellos, por la afición, por los que se han desplazado, los que están en sus casas, por el club porque si por algo me duele de esta derrota es porque este año no vamos a ganar la decimosexta y sobre todo por la manera en la que ha sido”, indicó Álvaro Arbeloa n conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega del Real Madrid, que se quedará sin ganar la Copa del Rey, la UEFA Champions League y muy probablemente LaLiga, señaló que volvería a plantar l mismo cuadro de este miércoles en caso de que tuviera una segunda oportunidad, pues nunca intentó especular con el resultado cuando estuvo al frente.

“Volvería a sacar este equipo, han hecho un esfuerzo enorme cada uno de ellos, han demostrado mucha personalidad en este campo, contra un grandísimo equipo y en esa segunda parte teníamos que aguantar y fue mala suerte no haberlas materializado.