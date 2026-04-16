Real Madrid Real Madrid piensa en estos técnicos para reemplazar a Álvaro Arbeloa El club merengue prepara una sacudida tras la eliminación de Champions League ante Bayern Múnich.

Video Real Madrid analiza cambiar de entrenador y esta es la lista de candidatos

Con la eliminación en Champions League ante el Bayern Múnich, el Real Madrid prepara una sacudida en la institución al estar en camino de completar su segunda temporada consecutiva sin títulos.

El primer afectado sería Álvaro Arbeloa, pues el medio español Mundo Deportivo señala que, salvo alguna sorpresa, no seguirá siendo entrenador del Real Madrid al final de temporada.

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En ese sentido, ya hay una lista de candidatos que tiene en mente la directiva merengue para reemplazar a Arbeloa, quien tomó las riendas del primer equipo tras la sorpresiva salida de Xabi Alonso en enero pasado.

Zinedine Zidane es el candidato número uno, pero luce casi imposible su regreso porque se perfila a ser entrenador de Francia tras la salida de Didier Deschamps al final del Mundial 2026.

Mundo Deportivo reporta que Deschamps entraría en la lista de candidatos por su gran relación que tiene con Kylian Mbappé, una de las figuras del equipo.

Jürgen Klopp ha sido el deseo del Real Madrid desde hace muchos años, aunque el alemán siempre niega contactos con el club merengue. Actualmente es director global de futbol en Red Bull y parece que no tiene pensado volver a los banquillos en un futuro inmediato.

Mauricio Pochettino también destaca entre los candidatos a ser técnico del Real Madrid. El argentino termina contrato con la selección de Estados Unidos después del Mundial 2026 y es un entrenador que gusta mucho a Florentino Pérez.

Hasta el momento, estos son los técnicos que suenan en el Real Madrid que está en crisis de resultados al quedar fuera de todas las competiciones y parece que LaLiga también ya la tiene perdida al estar en el segundo lugar de la tabla con 70 puntos, mientras que Barcelona es líder con 79 unidades y siete partidos por jugar.