FC Bayern München Harry Kane lanza dardo al Real Madrid por quejas del arbitraje El delantero del Bayern Múnich opinó sobre la expulsión de Camavinga en la Champions League.

Video Harry Kane lanza dardo al Real Madrid tras eliminarlo de Champions League

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, se pronunció a las quejas del Real Madrid por la expulsión de Eduardo Camavinga en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League.

Camavinga fue expulsado al minuto 86 por doble tarjeta amarilla luego de cometerle una falta a Kane y retener el balón en busca de retrasar el cobro del Bayern y que el Real Madrid se reacomodara en el campo.

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Tras ser eliminados y quedar fuera de las Semifinales, los jugadores merengues encararon al árbitro esloveno Slavko Vincic para reclamarle su decisión y Arda Güler también terminó siendo expulsado.

El dardo de Harry Kane al Real Madrid

Al cuestionarle al respecto, el delantero inglés del Bayern Múnich recordó que el Real Madrid ha sido beneficiado por el arbitraje en el pasado.

“ Estoy seguro de que están enojados, pero han tenido muchas cosas a su favor lo largo de los años… es una tarjeta amarilla descuidada de él (Camavinga), muy similar a mi tarjeta amarilla el año pasado. Me perdí juegos al final de temporada.

“Sabes como jugador que no puedes levantar el balón y huir cuando estás con una tarjeta amarilla, es un gran riesgo. El árbitro tomó una decisión y sí, es bueno conseguir una a nuestro favor”, señaló el inglés.

A sus 32 años, Harry Kane está viviendo la mejor temporada de su carrera. El inglés suma 50 goles y seis asistencias en 42 partidos, y busca coronar su gran año con el título de la Champions League que nunca ha ganado.