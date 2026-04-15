Real Madrid Real Madrid explota contra el arbitraje: reclamos y roja para Arda Güler Los futbolistas del Real Madrid se fueron en contra del árbitro Slavko Vincic por la expulsión de Camavinga.

Video Explota el Real Madrid: reclamos, polémica y roja para Arda Güler

Los jugadores del Real Madrid explotaron contra el arbitraje tras ser eliminados por el Bayern Múnich en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Tras el golazo de Michael Olise y el silbatazo final, los futbolistas del Real Madrid se fueron en contra del árbitro esloveno Slavko Vincic para reclamarle por la expulsión de Eduardo Camavinga.

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El francés se fue al vestidor al minuto 86 por doble tarjeta amarilla por una falta sobre Harry Kane cuando Real Madrid iba ganando 2-3, y el partido apuntaba a extenderse a tiempos extra.

Bayern Múnich aprovechó la expulsión de Camavinga y el desconcierto de los merengues para anotar dos golazos vía Luis Díaz (89’) y Michael Olise (90+4’), y lograr el pase a Semifinales.

Noche agridulce para Arda Güler en Champions League

Parecía que era una noche mágica para Arda Güler al anotar dos golazos ante Manuel Neuer, sus primeros en Champions League, pero después de la eliminación fue expulsado por reclamarle al árbitro.

El turco fue captado encarando a Slavko Vincic, quien no le hizo caso y continuó su camino a vestidores, pero antes de ingresar al túnel, Güler corrió para volver a interceptarlo y ahí el árbitro ya no tuvo paciencia y le mostró la tarjeta roja.

Arda Güler no podrá jugar en el primer partido del Real Madrid en la próxima temporada.