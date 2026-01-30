Sorteo Champions League Sorteo Champions League: Definidos emparejamientos de Dieciseisavos de Final Real Madrid se medirá frente al Benfica de Mourinho, mientras que PSG chocará ante Mónaco y Galatasaray contra Juventus en los duelos más atractivos.

Este viernes se llevó a cabo en Nyon, Suiza, el sorteo de los Dieciseisavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26 y quedaron definidos los emparejamientos de dicha fase.

Real Madrid se medirá ante el Benfica de José Mourinho, mientras que el PSG chocará ante el Mónaco y el Galatasaray contra el Juventus en los duelos más atractivos.

El conjunto blanco se reencontrará con el Benfica de Mourinho, apenas dos semanas después del duro revés sufrido en Lisboa. La presencia del técnico portugués añade un ingrediente especial a una eliminatoria en la que el Madrid deberá elevar su nivel para evitar repetir lo ocurrido. Además, Rodrygo y Asencio no estarán disponibles para el duelo de ida por suspensión.

Por su parte, el Atlético se medirá ante un Brujas que ha crecido notablemente bajo la dirección de Ivan Leko, destacando por su fortaleza física y su peligrosidad al contragolpe. En otros cruces destacados, el Borussia Dortmund se enfrentará al Atalanta y el Olympiacos al Levekusen.

ASÍ SE JUGARÁN LOS DIECISIESAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-26:

Benfica (POR) vs Real Madrid (ESP)

Bodø/Glimt (NOR) vs Inter de Milán (ITA)

Monaco (FRA) vs PSG (FRA)

Qarabag (AZE) vs Newcastle (ENG)

Gaóatasaray (TUR) vs Juventus (ITA)

Club Brujas (BEL) vs Atlético de Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER) vs Atalanta (ITA)

Olympiacos (GRE) vs Leverkusen (GER)