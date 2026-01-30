    Sorteo Champions League

    Sorteo Champions League: Definidos emparejamientos de Dieciseisavos de Final

    Real Madrid se medirá frente al Benfica de Mourinho, mientras que PSG chocará ante Mónaco y Galatasaray contra Juventus en los duelos más atractivos.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Definidos los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26!

    Este viernes se llevó a cabo en Nyon, Suiza, el sorteo de los Dieciseisavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26 y quedaron definidos los emparejamientos de dicha fase.

    Real Madrid se medirá ante el Benfica de José Mourinho, mientras que el PSG chocará ante el Mónaco y el Galatasaray contra el Juventus en los duelos más atractivos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Resumen | El club Brujas deja fuera de la Champions al Marsella
    5:57

    Resumen | El club Brujas deja fuera de la Champions al Marsella

    UEFA Champions League
    Resumen | Union Saint-Gilloise le mete el pie al Atalanta
    6:00

    Resumen | Union Saint-Gilloise le mete el pie al Atalanta

    UEFA Champions League
    Resumen | Tottenham se instala en la siguiente fase de Champions League
    6:00

    Resumen | Tottenham se instala en la siguiente fase de Champions League

    UEFA Champions League
    Equipos calificados a Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Champions League 2025-26
    1 mins

    Equipos calificados a Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Champions League 2025-26

    UEFA Champions League
    Resumen | Benfica vs. Real Madrid: El conjunto de Mourinho se mete a Play-offs
    5:57

    Resumen | Benfica vs. Real Madrid: El conjunto de Mourinho se mete a Play-offs

    UEFA Champions League
    Resumen | Pafos derrota al Slavia Praga y ambos se despiden de Champions
    6:00

    Resumen | Pafos derrota al Slavia Praga y ambos se despiden de Champions

    UEFA Champions League
    ¡Locura en Lisboa! Gol de Trubin y épica reacción de Mourinho por la clasificación
    1:34

    ¡Locura en Lisboa! Gol de Trubin y épica reacción de Mourinho por la clasificación

    UEFA Champions League
    ¡Rodrygo se equivoca y se va expulsado contra el equipo de Jose Mourihno!
    1:16

    ¡Rodrygo se equivoca y se va expulsado contra el equipo de Jose Mourihno!

    UEFA Champions League
    ¡Asencio se va expulsado vs. Benfica! Real Madrid se queda con 10
    1:21

    ¡Asencio se va expulsado vs. Benfica! Real Madrid se queda con 10

    UEFA Champions League
    Resumen | Liverpool golea al Qarabag y avanza en Champions League
    5:58

    Resumen | Liverpool golea al Qarabag y avanza en Champions League

    UEFA Champions League

    El conjunto blanco se reencontrará con el Benfica de Mourinho, apenas dos semanas después del duro revés sufrido en Lisboa. La presencia del técnico portugués añade un ingrediente especial a una eliminatoria en la que el Madrid deberá elevar su nivel para evitar repetir lo ocurrido. Además, Rodrygo y Asencio no estarán disponibles para el duelo de ida por suspensión.

    Por su parte, el Atlético se medirá ante un Brujas que ha crecido notablemente bajo la dirección de Ivan Leko, destacando por su fortaleza física y su peligrosidad al contragolpe. En otros cruces destacados, el Borussia Dortmund se enfrentará al Atalanta y el Olympiacos al Levekusen.

    ASÍ SE JUGARÁN LOS DIECISIESAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-26:

    Benfica (POR) vs Real Madrid (ESP)
    Bodø/Glimt (NOR) vs Inter de Milán (ITA)
    Monaco (FRA) vs PSG (FRA)
    Qarabag (AZE) vs Newcastle (ENG)
    Gaóatasaray (TUR) vs Juventus (ITA)
    Club Brujas (BEL) vs Atlético de Madrid (ESP)
    Borussia Dortmund (GER) vs Atalanta (ITA)
    Olympiacos (GRE) vs Leverkusen (GER)

    Los duelos de ida de estas series se jugará el 17 o 18 de febrero, mientras que la vuelta se disputará el 24 y el 25. La final está prevista para el 30 de mayo en Budapest.

    Relacionados:
    Sorteo Champions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX