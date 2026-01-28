    Real Madrid

    Benfica vs. Real Madrid EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League

    Sigue acá todas las incidencias de la última fecha de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Abróchense los cinturones! La Champions League cierra su Fase de Liga

    El partido de Benfica vs. Real Madrid, de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, tiene mucho en juego para ambos equipos.

    El Estadio da Luz se vestirá de gala para el reencuentro de Jose Mourinho con su antiguo club y jugador, con Álvaro Arbeloa como entrenador ahora del equipo merengue.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Champions League EN VIVO: Partidos, resultados y calificados al momento
    6 Historias
    Liveblog

    Champions League EN VIVO: Partidos, resultados y calificados al momento

    UEFA Champions League
    Champions League: qué necesita cada equipo para avanzar en la última jornada de la Fase de Liga
    1 mins

    Champions League: qué necesita cada equipo para avanzar en la última jornada de la Fase de Liga

    UEFA Champions League
    Así puedes ver el partido Benfica vs. Real Madrid de UEFA Champions League
    1 mins

    Así puedes ver el partido Benfica vs. Real Madrid de UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Así puedes ver el partido Liverpool vs. Qarabag de UEFA Champions League
    1 mins

    Así puedes ver el partido Liverpool vs. Qarabag de UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    PSV vs. Bayern Múnich | Horario y dónde ver el partido de Champions League
    1 mins

    PSV vs. Bayern Múnich | Horario y dónde ver el partido de Champions League

    UEFA Champions League
    PSG vs. Newcastle | Horario y dónde ver este partido de la Champions League
    1 mins

    PSG vs. Newcastle | Horario y dónde ver este partido de la Champions League

    UEFA Champions League
    Así puedes ver el Manchester City vs. Galatasaray de la UEFA Champions League
    2 mins

    Así puedes ver el Manchester City vs. Galatasaray de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver el Napoli vs. Chelsea de Champions League
    1 mins

    Horario y dónde ver el Napoli vs. Chelsea de Champions League

    UEFA Champions League
    Nadie esperaba esto: el gesto del Manchester City tras la derrota en Champions
    1:17

    Nadie esperaba esto: el gesto del Manchester City tras la derrota en Champions

    UEFA Champions League
    ¡Barcelona remonta con golazos, pero Pedri sale lesionado!
    1:27

    ¡Barcelona remonta con golazos, pero Pedri sale lesionado!

    UEFA Champions League

    La última jornada de la Fase de Liga tiene mucho en juego, para saber los clasificados a los Octavos de Final de manera directa y los que jugarán los, ahora llamados, Playoffs.

    PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 28 DE ENERO


    Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día, que define a los clasificados a la siguiente ronda.

    • Napoli vs. Chelsea
    • PSG vs. Newcastle
    • Manchester City vs. Galatasaray
    • PSV vs. Bayern Múnich
    • Liverpool vs. Qarabag
    • Brujas vs. Marsella
    • Arsenal vs. Kairat Almaty
    • Ajax vs. Olympiacos
    • Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt
    • Bayer Leverkusen vs. Villarreal
    • Monaco vs. Juventus
    • Pafos vs. Slavia Praga
    • Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
    • Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
    • Athletic Club vs. Sporting Lisboa
    • Borussia Dortmund vs. Inter
    • Barcelona vs. Copenhague
    Relacionados:
    Real MadridBenfica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX