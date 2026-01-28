Real Madrid Benfica vs. Real Madrid EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League Sigue acá todas las incidencias de la última fecha de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.

Video ¡Abróchense los cinturones! La Champions League cierra su Fase de Liga

El partido de Benfica vs. Real Madrid, de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, tiene mucho en juego para ambos equipos.

El Estadio da Luz se vestirá de gala para el reencuentro de Jose Mourinho con su antiguo club y jugador, con Álvaro Arbeloa como entrenador ahora del equipo merengue.

La última jornada de la Fase de Liga tiene mucho en juego, para saber los clasificados a los Octavos de Final de manera directa y los que jugarán los, ahora llamados, Playoffs.

PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 28 DE ENERO



Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día, que define a los clasificados a la siguiente ronda.