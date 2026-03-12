    Real Madrid

    Thierry Henrry confía en que Real Madrid lo ayude a recuperar su cabello

    El exdelantero del Barcelona destacó la magia que tiene el Real Madrid cuando juega la Champions League.

    Por:Kevin R. Yu
    Tantos años en el futbol de élite y Thierry Henry sigue incrédulo de lo que pasa cuando el Real Madrid juega en la Champions League sin importar el momento o nivel por el que atraviese.

    Y es que el Real Madrid volvió a demostrar por qué es denominado “Rey de Europa” al golear 3-0 al Manchester City en la ida de los Octavos de Final pese a tener todos los pronósticos en contra.

    El conjunto de Álvaro Arbeloa llegó al duelo con ocho bajas, entre las que destacaron Kylian Mbappé, Éder Militao, Rodrygo y Jude Bellingham, sin embargo, Federico Valverde se transformó en Cristiano Ronaldo para echarse al equipo al hombro y anotar un hat-trick histórico en el Estadio Santiago Bernabéu.

    La hazaña sorprendió a propios y extraños, incluido a Thierry Henry, quien aseguró nunca ha visto otro equipo que se transforme de tal manera como lo hace el Real Madrid cuando juega un partido de Champions League.

    "Todos saben que soy muy fan del Barça, jugué ahí, pero hay que darle mucho crédito al Madrid. Nadie lo vio venir y nadie vio a Valverde anotando un triplete", comenzó diciendo el exdelantero del Barcelona en su análisis del partido para el canal CBS Sports.

    “No sé qué le pusieron a ese jersey, obviamente es una broma lo que voy a decir porque no me quiero poner ese jersey, pero quizá si me lo pongo podría ayudarme a recuperar mi cabello. Le ponen algo cuando juegan la Champions League”, añadió el francés lo que provocó risas en la mesa de analistas.

    Real Madrid buscará sellar su pase a Cuartos de Final cuando visite al Manchester City de Pep Guardiola el próximo martes 17 de marzo en el Etihad Stadium.

