Equipos calificados a Octavos de Final y Play-offs de la Europa League 2025-26
Una vez concluida la Fase de la Liga, el certamen de plata del viejo continente da pie a las instancias más emocionantes.
Quedaron definidos los clasificados a los Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Europa League League 2025-26 luego de que este jueves concluyera la Fase de la Liga de lo que es el certamen de plata del futbol europeo.
Al igual que pasara con la Champions League, la resolución de la Europa League incluyó varias dosis de drama y solamente pocos equipos tenían asegurado su futuro.
Cabe resaltar que los ocho primeros equipos en la tabla tendrán su pase directo a los Octavos de Final. Los ocho equipos faltantes saldrán de los Playoffs que abarcan a 16 escuadras.
Equipos calificados a los Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Europa League League 2025-26
Octavos de Final
- Lyon
- Aston Villa
- Midtjylland
- Real Betis
- Porto
- Braga
- Friburgo
- Roma
Play-offs
- Genk
- Bolonia
- Stuttgart
- Ferencvarons
- Nottingham Forest
- Viktoria Plzen
- Estrella Roja
- Celta de Vigo
- PAOK
- LOSC
- Fenerbahce
- Panathinaikos
- Celtic
- Ludogorets
- Dinamo Zagreb
- Brann
El sorteo para conocer los enfrentamientos en los Play-offs se realizará este viernes 30 de enero, mientras que los partidos de ida se disputarán entre el 19 de febrero, la vuelta el 26 de febrero.