Futbol Equipos calificados a Octavos de Final y Play-offs de la Europa League 2025-26 Una vez concluida la Fase de la Liga, el certamen de plata del viejo continente da pie a las instancias más emocionantes.

Video Hay sorpresas: los que van a Octavos y a Playoffs de la Europa League

Quedaron definidos los clasificados a los Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Europa League League 2025-26 luego de que este jueves concluyera la Fase de la Liga de lo que es el certamen de plata del futbol europeo.

Al igual que pasara con la Champions League, la resolución de la Europa League incluyó varias dosis de drama y solamente pocos equipos tenían asegurado su futuro.

Cabe resaltar que los ocho primeros equipos en la tabla tendrán su pase directo a los Octavos de Final. Los ocho equipos faltantes saldrán de los Playoffs que abarcan a 16 escuadras.

Equipos calificados a los Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Europa League League 2025-26

Octavos de Final

Lyon

Aston Villa

Midtjylland

Real Betis

Porto

Braga

Friburgo

Roma

Play-offs

Genk

Bolonia

Stuttgart

Ferencvarons

Nottingham Forest

Viktoria Plzen

Estrella Roja

Celta de Vigo

PAOK

LOSC

Fenerbahce

Panathinaikos

Celtic

Ludogorets

Dinamo Zagreb

Brann