Vinícius Júnior Vinícius Júnior iguala récord de Cristiano Ronaldo en Champions League con Real Madrid El delantero brasileño logró un registro histórico tras el partido ante Manchester City por la ida de los Octavos de Final.

Video Arbeloa suma su cuarta victoria con el Real Madrid en Champions

Vinícius Júnior dio una asistencia a Federico Valverde en la goleada por 3-0 al Manchester City en partido correspondiente a la ida de Octavos de Final de la UEFA Champions League y en el que el argentino se erigió como figura con hat-trick.

El pase para el gol significó el 2-0 parcial del encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu y en el que el propio brasileño tuvo la oportunidad de subirse a la pizarra, pero un penal que cobró fue bien atajado por el portero italiano Gianluigi Donnarumma.

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Pese a ello, y con la asistencia de por medio, Vinícius Júnior logró por quinta temporada consecutiva en la UEFA Champions League registro de 10 o más goles o asistencias, de acuerdo con información de 433.

Así es el registro de Vinícius Júnior de goles y asistencia sen Champions League:

Temporada 2021-2022: 11 goles/asistencias

Temporada 2022-2023: 12 goles/asistencias

Temporada 2023-2024: 11 goles/asistencias

Temporada 2024-2025: 11 goles/asistencias

Temporada 2025-2026: 10 goles/asistencias

VINÍCIUS JÚNIOR IGUALA RÉCORD DE CRISTIANO RONALDO EN UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Tras su asistencia el miércoles pasado en el Real Madrid vs. Manchester City, Vinícius Júnior llegó a 31 asistencias históricas en la Copa de Europa, todas con la playera merengue, mismo registro estadístico que logró Cristiano Ronaldo con el club español.

Sin embargo, CR7 suma 42 asistencias en toda su carrera dentro de la máxima competición europea a nivel de clubes, líder en este rubro pese a que lleva años fuera del torneo de la UEFA tras su fichaje con el conjunto saudí de Al-Nassr.