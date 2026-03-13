    Vinícius Júnior

    Vinícius Júnior iguala récord de Cristiano Ronaldo en Champions League con Real Madrid

    El delantero brasileño logró un registro histórico tras el partido ante Manchester City por la ida de los Octavos de Final.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Vinícius Júnior dio una asistencia a Federico Valverde en la goleada por 3-0 al Manchester City en partido correspondiente a la ida de Octavos de Final de la UEFA Champions League y en el que el argentino se erigió como figura con hat-trick.

    El pase para el gol significó el 2-0 parcial del encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu y en el que el propio brasileño tuvo la oportunidad de subirse a la pizarra, pero un penal que cobró fue bien atajado por el portero italiano Gianluigi Donnarumma.

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    UEFA Champions League

    Pese a ello, y con la asistencia de por medio, Vinícius Júnior logró por quinta temporada consecutiva en la UEFA Champions League registro de 10 o más goles o asistencias, de acuerdo con información de 433.

    Así es el registro de Vinícius Júnior de goles y asistencia sen Champions League:

    • Temporada 2021-2022: 11 goles/asistencias
    • Temporada 2022-2023: 12 goles/asistencias
    • Temporada 2023-2024: 11 goles/asistencias
    • Temporada 2024-2025: 11 goles/asistencias
    • Temporada 2025-2026: 10 goles/asistencias

    VINÍCIUS JÚNIOR IGUALA RÉCORD DE CRISTIANO RONALDO EN UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Tras su asistencia el miércoles pasado en el Real Madrid vs. Manchester City, Vinícius Júnior llegó a 31 asistencias históricas en la Copa de Europa, todas con la playera merengue, mismo registro estadístico que logró Cristiano Ronaldo con el club español.

    Sin embargo, CR7 suma 42 asistencias en toda su carrera dentro de la máxima competición europea a nivel de clubes, líder en este rubro pese a que lleva años fuera del torneo de la UEFA tras su fichaje con el conjunto saudí de Al-Nassr.

    Vini Jr. puede aumentar esa cuota si vuelve a da pase para gol o incluso anotar en su siguiente partido cuando Real Madrid ahora visite al Manchester City como parte de los Octavos de Final para definir el pase a la siguiente ronda de la UEFA Champions League 2025-2026.

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