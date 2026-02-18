FIFA FIFA analiza crear nueva norma ante presunto caso de racismo contra Vinícius Mikaël Silvestre dio su opinión acerca de las consecuencias por los incidentes en la Champions League.

Video ¿Ley Prestianni en puerta? FIFA estudia castigos tras presunto racismo a Vinicius

El presunto caso de racismo de Gianluca Prestianni a Vinícius Jr del Real Madrid comienza a generar posibles consecuencias para el futbolista argentino y en general.

PUBLICIDAD

En entrevista este miércoles para Sky Sports de Inglaterra, Mikaël Silvestre, quien forma parte de la comisión de jugadores de la FIFA, habló de lo que se puede originar después de lo acontencido en el triunfo del Real Madrid ante Benfica.

POSIBLE 'LEY PRESTIANNI' POR PARTE DE LA FIFA



Silvestre opinó sobre el tema al asegurar que se puede ver la manera en que se castigue a los jugadores que se tapen la boca para insultar a otros futbolistas.

"Estamos intentando buscar formas de sancionar a los jugadores que se cubren la boca, porque una cosa es hablar de táctica con tus compañeros y otra muy distinta es cuando claramente hay odio entre jugadores. Especialmente de uno hacia otro.

"Quizá tengamos que sancionar este comportamiento de taparse la boca con la camiseta o acercarse boca a boca. También tenemos que hablar con los árbitros sobre qué pueden hacer y qué no pueden hacer".



El tema del racismo o de insultos a jugadores no solo es algo en cancha, sino también de lo que se vive desde las tribunas de los estadios.

"Tenemos que hacer saber incluso a los aficionados en la grada lo que está pasando, y eso debería comunicarlo el árbitro".

¿HAY PRUEBAS PARA CASTIGAR A GIANLUCA PRESTIANNI POR RACISMO?



Mikaël Silvestre señaló que ya se investiga todo el caso y que los mismo jugadores en el Estadio da Luz serán importantes como testigos, al referirse directamente a Kylian Mbappé por sus declaraciones de lo que escuchó contra Vinícius.

"Si se demuestra, habría una suspensión. Hay algunos testigos, como Kylian Mbappé, que dijeron que oyeron claramente lo que se dijo. Eso sirve como testimonio. La investigación debe ir rápido, porque la vuelta es en siete días. Si se prueba que es verdad, el jugador no debería poder jugar. Habría una suspensión masiva, porque este tipo de comportamiento no es aceptable".