Pep lanza fuerte crítica a FIFA y UEFA: "Matan a los jugadores"

"Es demasiado. Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible", aseguró Pep después de que tuviera que dar descanso a seis jugadores el sábado pasado ante Leiceste City en la Premier League .

"En la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos. Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FiFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descaso desde que empezamos".