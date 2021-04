Al PSG no le conviene una guerra con el máximo ente del futbol mundial porque eso sería pegarse un tiro en el pie. Si ellos llegasen a apoyar ahora mismo la idea de la controversial Superliga Europea se arriesgaría a algún tipo de represalias que atentase contra la realización de la Copa del Mundo en territorio arábico.

Nasser Al Khelaifi, presidente de los franceses, salió al paso de todo esto el martes al declarar que toda propuesta que no nazca dentro del seno de la UEFA no resolvería los problemas del fútbol:

“Creemos que toda propuesta sin el apoyo de la UEFA, una organización que se empeña en hacer progresar los intereses del futbol europeo desde hace 70 años, no resuelve los problemas a los que la comunidad del futbol se enfrenta; más bien al contrario, pues está motivada por intereses personales", fueron sus palabras este martes.