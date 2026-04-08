Champions League ¿Qué necesita el Barcelona para avanzar a semifinales de Champions League? El Liverpool se encuentra en la misma situación que los Culés, solo que ellos recibirán la vuelta en casa.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Esto necesita el Barcelona y Liverpool para avanzar en Champions League

Concluyó la fase de ida de los cuartos de final de la Champions League con el triunfo del Atlético de Madrid en Barcelona, algo que no era esperado por la fanaticada del conjunto Blaugrana.

El marcador de los Colchoneros fue de 2-0 y ahora jugarán la vuelta en su casa, por lo que la duda de qué necesita el Barça para avanzar de ronda surge de inmediato.

PUBLICIDAD

¿Qué necesita Barcelona para avanzar en la Champions League?

Tras la derrota de 2-0 en casa, el Barcelona tendrá que vencer al Atlético de Madrid sin recibir gol en contra, el primer escenario es un 3-0 a favor de los Culés.

El cuadro se puede complicar si reciben un gol, en caso de ganar 2-0, el juego se iría a tiempos extra o penaltis. Si ganan por un gol quedarán eliminados de la misma forma si pierden el juego.

PSG vs. Liverpool

El conjunto del París-Saint Germain sacó el triunfo en casa por marcador de 2-0 sobre el Liverpool de Inglaterra, un juego que dominaron los parisinos dirigidos por Luis Enrique y actuales campeones de la Champions League.

¿Qué necesita el Liverpool para avanzar en la Champions League?

Con la derrota de 2-0, los Reds necesitarán ganar por 3-0 al PSG en Anfield, si reciben un gol tendrán que marcar uno más.