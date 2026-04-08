Barcelona vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de UEFA Champions League
Los clubes españoles se reencuentran por tercera ocasión en la historia en esta fase de la Copa de Europa; los Colchoneros llevan mano.
Barcelona vs. Atlético de Madrid es duelo en el que se eliminarán equipos españoles dentro de los Cuartos de Final, partido de ida, de la UEFA Champions League y en el que se trata de un reencuentro que, coincidentemente, se da por tercera vez dentro de la misma etapa de la fase final.
Es la tercera vez que estas escuadras se miden en Cuartos de Final de la Copa de Europa, todas en este siglo; los Colchoneros han impuesto jerarquía, pues en ambos casos alcanzaron las Semifinales.
Estos son los antecedentes entre ambos dentro de la UEFA Champions League:
Temporada 2015-2016, Cuartos de Final
- Atlético de Madrid 2-0 Barcelona
- Barcelona 2-1 Atlético de Madrid
Temporada 2013-2014, Cuartos de Final
- Atlético de Madrid 1-0 Barcelona
- Barcelona 1-1 Atlético de Madrid
HORARIO Y DÓNDE VER EL BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID DE CUARTOS DE FINAL DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Barcelona llega invicto dentro de sus últimos cinco partidos en la máxima competición europea a nivel de clubes con cuatro triunfos y un empate, éste ante Newcastle en la ida de los Octavos de Final, fase que superó en la vuelta por categórico 7-2.
Atlético de Madrid, por su parte, que cuenta con el mexicano Obed Vargas, viene de perder en su visita al Tottenham, aunque tras su labor en la ida de Octavos de Final consiguió clasificar a Cuartos.
- Cuándo es el Barcelona vs. Atlético de Madrid de Champions League: el partido es este miércoles 8 de abril en el Campo Nou.
- A qué hora es el Barcelona vs. Atlético de Madrid de Champions League: el juego inicia en Estados Unidos a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 13:00 horas.
- Dónde ver el Barcelona vs. Atlético de Madrid de Champions League: sigue la transmisión en vivo por la señal de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.