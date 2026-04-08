Champions League Barcelona vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de UEFA Champions League Los clubes españoles se reencuentran por tercera ocasión en la historia en esta fase de la Copa de Europa; los Colchoneros llevan mano.

Video Horario y dónde ver los partidos de ida de Cuartos de Final de la UEFA Champions League

Barcelona vs. Atlético de Madrid es duelo en el que se eliminarán equipos españoles dentro de los Cuartos de Final, partido de ida, de la UEFA Champions League y en el que se trata de un reencuentro que, coincidentemente, se da por tercera vez dentro de la misma etapa de la fase final.

Es la tercera vez que estas escuadras se miden en Cuartos de Final de la Copa de Europa, todas en este siglo; los Colchoneros han impuesto jerarquía, pues en ambos casos alcanzaron las Semifinales.

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Estos son los antecedentes entre ambos dentro de la UEFA Champions League:

Temporada 2015-2016, Cuartos de Final

Atlético de Madrid 2-0 Barcelona

Barcelona 2-1 Atlético de Madrid

Temporada 2013-2014, Cuartos de Final

Atlético de Madrid 1-0 Barcelona

Barcelona 1-1 Atlético de Madrid

HORARIO Y DÓNDE VER EL BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID DE CUARTOS DE FINAL DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Barcelona llega invicto dentro de sus últimos cinco partidos en la máxima competición europea a nivel de clubes con cuatro triunfos y un empate, éste ante Newcastle en la ida de los Octavos de Final, fase que superó en la vuelta por categórico 7-2.

Atlético de Madrid, por su parte, que cuenta con el mexicano Obed Vargas, viene de perder en su visita al Tottenham, aunque tras su labor en la ida de Octavos de Final consiguió clasificar a Cuartos.